Chelsea, İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton- Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City- Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.
Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20- 21 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: AA
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