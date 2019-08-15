Son Dakika Haberleri: Chelsea, İngiltere'ye döndü
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Chelsea, İngiltere'ye döndü

1 saat önce

- Chelsea, İngiltere'ye döndüİSTANBUL - UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.

- Chelsea, İngiltere'ye döndü
İSTANBUL - UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.
Dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında 2-2 biten maç sonucu penaltılarda rakibi Liverpool'a mağlup olan Chelsea takımı İstanbul'dan ayrıldı. Öğlen saatlerinde otobüsle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İngiltere'ye hareket etti.
İngiltere, Liverpool, İstanbul, Chelsea, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
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