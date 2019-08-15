Chelsea, İngiltere'ye döndü
1 saat önce
- Chelsea, İngiltere'ye döndüİSTANBUL - UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
- Chelsea
, İngiltere
'ye döndü
İSTANBUL - UEFA Süper Kupa
'yı Liverpool
'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul
'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.
Dün akşam Beşiktaş
Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında 2-2 biten maç sonucu penaltılarda rakibi Liverpool'a mağlup olan Chelsea takımı İstanbul'dan ayrıldı. Öğlen saatlerinde otobüsle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İngiltere'ye hareket etti.
Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı Galatasaray'da Feghouli, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı