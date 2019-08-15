Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
36 dakika önce
UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün Liverpool ile karşılaşan ve penaltılar sonucu mağlup olan İngiliz takımı Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:17 Kaynak: AA
UEFA Süper Kupa
mücadelesinde dün Liverpool
ile karşılaşan ve penaltılar sonucu mağlup olan İngiliz takımı Chelsea
, İstanbul
'dan ayrıldı.
Chelsea kafilesini taşıyan otobüs, saat 12.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi.
Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.
Pasaport işlemlerinin ardından Chelsea takımı, özel uçakla İngiltere
'ye döndü.
Chelsea, Vodafone Park
'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Liverpool'a penaltılarla 5-4 yenilmişti.
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