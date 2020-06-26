Chelsea kazandı, Liverpool şampiyon oldu! - Son Dakika

Chelsea kazandı, Liverpool şampiyon oldu!

İngiltere Premier Lig'de 86 puanla lider durumda bulunan Liverpool, Chelsea'nin Manchester City'i 2-1 mağlup etmesiyle ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

İngiltere Premier Lig'de 86 puanla lider durumda bulunan Liverpool, Chelsea'nin Manchester City'i 2-1 mağlup etmesiyle ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Kırmızılar, Premier Lig'in 31. haftasında 63 puanla en yakın takipçisi olan Manchester City'nin Chelsea'den puan alamamasıyla birlikte ipi göğüsledi. Chelsea'nin Manchester City'i 2-1 mağlup etmesiyle Manchester ekibi 63 puanda kalırken, matematiksel olarak da şampiyonluğa dair tüm umutlarını yitirmiş oldu. Alınan bu sonuçla Kloop'un öğrencileri ligin bitimine 7 hafta kala 30 yıl sonra zafere ulaşmış oldu. Son şampiyonluğunu 1990'da yaşayan Liverpool, 2019-2020 sezonunda da şampiyonluğu garanti altına alarak lig tarihinde 19. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Öte yandan İngiltere liginde son şampiyonluğunu 1990'da alan Liverpool, 'Premier Lig' adı altında da ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 08:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Chelsea kazandı, Liverpool şampiyon oldu! - Son Dakika Spor
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