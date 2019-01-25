Son Dakika Haberleri: Chelsea Kupada Finale Yükseldi

Chelsea Kupada Finale Yükseldi

1 saat önce

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea, evinde ağırladığı Tottenham'ı penaltılarla 4-2 mağlup etti.

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İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea, evinde ağırladığı Tottenham'ı penaltılarla 4-2 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun sergileyen Chelsea, 27. dakikada N'Golo Kante ve 38. dakikada Eden Hazard ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente ile farkı bire indirdi. İki takımın da kalan dakikalardaki skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince 90 dakika Chelsea'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yarı final ilk maçında rakibine 1-0 mağlup olan Chelsea, toplamda skor üstünlüğünü kaybetti ancak statü gereği deplasmanda atılan goller avantaj sağlamadığı ve uzatma dakikaları olmadığı için doğrudan penaltılara gidildi.

Penaltı atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Chelsea ile Manchester City arasındaki final maçı 24 Şubat'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Stamford Bridge, İngiltere, Tottenham, Chelsea, Spor
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