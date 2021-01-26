Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı

Chelsea, Frank Lampard'ın yerine gelecek teknik direktörü resmen açıkladı.

İngiliz devi, sosyal medya hesabından Alman teknik direktör Thomas Tuchel'i takımın başına getirildiğini duyurdu. Tuchel son olarak, Paris Saint Germain'de görev yapmıştı ve Fransız ekibine geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmıştı.





SON 10 YILDAKİ 9. TEKNİK ADAM

Thomas Tuchel, Chelsea'nin son 10 yıldaki 9. teknik direktörü oldu. Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, sırasıyla; Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Frank Lampard'la çalıştı.

Chelsea'nin Wolverhampton ile çarşamba akşamı oynayacağı maçta takımın başında olacak olan Tuchel PSG'den önce, Borussia Dortmund, Mains ve Augsburg takımlarını çalıştırmıştı.

19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Chelsea, Premier Lig'de topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor.