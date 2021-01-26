Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı - Son Dakika

Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı

26.01.2021 21:43
Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı, System.String[]

Alınan başarısız sonuçlar sonrası geçtiğimiz günlerde Frank Lampard ile yollarını ayıran Chelsea, son olarak PSG'de görev alan Alman teknik adam Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi. Tuchel böylece, Londra ekibinde 10 yılda 9. teknik direktör oldu.

Chelsea, Frank Lampard'ın yerine gelecek teknik direktörü resmen açıkladı.

İngiliz devi, sosyal medya hesabından Alman teknik direktör Thomas Tuchel'i takımın başına getirildiğini duyurdu. Tuchel son olarak, Paris Saint Germain'de görev yapmıştı ve Fransız ekibine geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmıştı.


Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı

SON 10 YILDAKİ 9. TEKNİK ADAM

Thomas Tuchel, Chelsea'nin son 10 yıldaki 9. teknik direktörü oldu. Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, sırasıyla; Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Frank Lampard'la çalıştı.

Chelsea'nin Wolverhampton ile çarşamba akşamı oynayacağı maçta takımın başında olacak olan Tuchel PSG'den önce, Borussia Dortmund, Mains ve Augsburg takımlarını çalıştırmıştı.

19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Chelsea, Premier Lig'de topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı

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Son Dakika Spor Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı - Son Dakika Spor


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