Son Dakika Haberleri: Chelsea Levanta o Troga de Liga Europa Bu fotoğrafı beğendiniz mi?
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Chelsea Levanta o Troga de Liga Europa Bu fotoğrafı beğendiniz mi?

1 saat önce

Ve Chelsea, Liga Europa’nın sahip olduğu sıkıntılardan biri de, Avrupa’nın 4-8 yaş ve 4 - 19 Ocak tarihlerinde Bakü’nün finalinde yer aldı. Eden Tehlike fez dois glos, Pedro ve eski sanatçılığını Arsenal, Olivier Giroud também marcaram.

Ve Chelsea, Liga Europa'nın sahip olduğu sıkıntılardan biri de, Avrupa'nın 4-8 yaş ve 4 - 19 Ocak tarihlerinde Bakü'nün finalinde yer aldı. Eden Tehlike fez dois glos, Pedro ve eski sanatçılığını Arsenal, Olivier Giroud também marcaram.
Chelsea Levanta o Troga de Liga Europa Bu fotoğrafı beğendiniz mi?
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Bakü, Avrupa, Chelsea, Spor
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