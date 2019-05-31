Chelsea Levanta o Troga de Liga Europa Bu fotoğrafı beğendiniz mi?
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Ve Chelsea, Liga Europa’nın sahip olduğu sıkıntılardan biri de, Avrupa’nın 4-8 yaş ve 4 - 19 Ocak tarihlerinde Bakü’nün finalinde yer aldı. Eden Tehlike fez dois glos, Pedro ve eski sanatçılığını Arsenal, Olivier Giroud também marcaram.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Ve Chelsea
, Liga Europa'nın sahip olduğu sıkıntılardan biri de, Avrupa
'nın 4-8 yaş ve 4 - 19 Ocak tarihlerinde Bakü
'nün finalinde yer aldı. Eden Tehlike fez dois glos, Pedro
ve eski sanatçılığını Arsenal
, Olivier Giroud também marcaram.
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