Son Dakika Haberleri: Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta
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Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta

55 dakika önce

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta, System.String[]
Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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