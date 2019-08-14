Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.



Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı!

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!