Son Dakika Haberleri: Chelsea, Liverpool maçı için Vodafone Park'ta
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Chelsea, Liverpool maçı için Vodafone Park'ta

1 saat önce

- Chelsea, Liverpool maçı için Vodafone Park'taİSTANBUL - Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Vodafone Park'a geldi.

- Chelsea, Liverpool maçı için Vodafone Park'ta
İSTANBUL - Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Vodafone Park'a geldi.
Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:02 Kaynak: İHA
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