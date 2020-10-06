Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea , yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto 'ya gönderdi.

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu

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