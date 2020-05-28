Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea forması giyen en son Afrikalı yıldız olacak. Chelsea forması giyen Didier Drogba, John Obi Mikel ve Michal Essien gibi yıldızların Mavilerle yolculuğuna birlikte göz atalım.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.05.2020 17:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Chelsea'nin Afrikalı Yıldızları - Son Dakika