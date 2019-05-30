Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin Avrupa Ligi Şeref Turu
Son Dakika Spor Haber

Chelsea'nin Avrupa Ligi Şeref Turu

1 saat önce

Arsenal'e karşı 4-1 galibiyetle Avrupa Ligi finalini kazandıktan sonra Chelsea'nin şeref kucağını izleyin. Olivier Giroud, Eden Hazard ve Pedro, Bakü'deki Blues için gol attılar. Takım, kupayı seyahat hayranlarının önünde yükselterek zaferi kutladı.

Arsenal'e karşı 4-1 galibiyetle Avrupa Ligi finalini kazandıktan sonra Chelsea'nin şeref kucağını izleyin. Olivier Giroud, Eden Hazard ve Pedro, Bakü'deki Blues için gol attılar. Takım, kupayı seyahat hayranlarının önünde yükselterek zaferi kutladı.
Chelsea'nin Avrupa Ligi Şeref Turu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Bakü, Arsenal, Avrupa, Chelsea, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa Liginde zafer Chelsea'nin Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi! Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı Abdullah Avcı 7 kişiyle birlikte Beşiktaş'a geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:37:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin Avrupa Ligi Şeref Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]