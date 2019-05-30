Chelsea'nin Avrupa Ligi Şeref Turu
1 saat önce
Arsenal'e karşı 4-1 galibiyetle Avrupa Ligi finalini kazandıktan sonra Chelsea'nin şeref kucağını izleyin. Olivier Giroud, Eden Hazard ve Pedro, Bakü'deki Blues için gol attılar. Takım, kupayı seyahat hayranlarının önünde yükselterek zaferi kutladı.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
'e karşı 4-1 galibiyetle Avrupa
Ligi finalini kazandıktan sonra Chelsea
'nin şeref kucağını izleyin. Olivier Giroud, Eden Hazard
ve Pedro
, Bakü
'deki Blues
için gol attılar. Takım, kupayı seyahat hayranlarının önünde yükselterek zaferi kutladı.
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