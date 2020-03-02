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Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol
12 dakika önce
Londra ekibi Chelsea'nin Premier Lig'te rakibi Bournemouth'a attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Londra ekibi Chelsea'nin Premier Lig'te rakibi Bournemouth'a attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21
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