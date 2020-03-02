Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol - Son Dakika Spor

Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol

12 dakika önce

Londra ekibi Chelsea'nin Premier Lig'te rakibi Bournemouth'a attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Londra ekibi Chelsea'nin Premier Lig'te rakibi Bournemouth'a attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol

Bournemouth, Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'e futboldan men cezası verdi

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:33:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Chelsea'nin Bournemouth'a Attığı En Güzel 5 Gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]