Son Dakika › Spor › Chelsea'nin 'Kedi' lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor
Chelsea'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti
6 saat önce
Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.
Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:45
Son Dakika Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı