Chelsea'nin Manchester City'den daha çok galibiyete ihtiyacı var! Kazanırlarsa iddaa'da... - Son Dakika

Chelsea'nin Manchester City'den daha çok galibiyete ihtiyacı var! Kazanırlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandırCHELSEA - MANCHESTER CITYChelsea, salgın arası sonrası çıktığı ilk maçta Aston Villa'yı geriden gelip devirmesini bildi.

Bu bir ilandır

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CHELSEA - MANCHESTER CITY


Chelsea, salgın arası sonrası çıktığı ilk maçta Aston Villa'yı geriden gelip devirmesini bildi.


2 dakika içinde önce Christian Pulisic, ardından da Olivier Giroud maçı Maviler'e getirdi. Gollerde katkı yapan isim ise Cesar Azpilicueta idi... Kritik 3 puan takımı Şampiyonlar Ligi potasında tuttu.


Cezası nedeniyle o maçta forma giyemeyen Jorginho kadroya dönüyor. İtalyan yıldız, TD Frank Lampard'ın Manchester City karşısında orta alanda elini güçlendirecek.


Kenardan gelip 5 dakika içinde oyunu değiştiren Pulisic bu sefer ilk 11'de olacaktır.


Manchester City ise önce Arsenal'i, ardından da Burnley engelini gol yemeden geçti ve 2. sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdı.


Ameliyat olup sezonu kapatan Sergio Agüero kadroda olmayacak. Salgın dönüşü üst üste 2 maça çıkan David Silva'nın yedekte başlaması, Burnley karşısında süre almayan Kyle Walker, Benjamin Mendy ve Raheem Sterling'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.


Arsenal'e karşı sonradan girip golünü atan, Burnley karşısında ise 2 golünün dışında ortaya koyduğu futbolla gözlerimizin pasını silen Phil Foden'ın da ilk 11'deki yerini koruması şaşırtıcı olmaz.


%23'lük kesim her iki takımdan da gol bekliyor...


Manchester City'nin 2019-20 sezonunda attığı en güzel goller! İzleyelim...




Manchester City, Aston Villa, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:34 

Son Dakika Spor Chelsea'nin Manchester City'den daha çok galibiyete ihtiyacı var! Kazanırlarsa iddaa'da... - Son Dakika Spor
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