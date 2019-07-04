Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard
43 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
Premier Lig ekiplerinden Chelsea
, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard
'ın getirildiğini açıkladı. Londra
ekibi, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2001-2014 yılları arasında Mavilerin formasını giyen İngiliz oyuncu, 3 Premier Lig, 3 Federasyon, 2 Lig, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa
Ligi kupası kaldırdı. 41 yaşındaki teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Derby County'e Championship'te play-off oynatmış ve Aston Villa
'ya finalde kaybetmişti.
- İstanbul
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