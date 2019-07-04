Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard
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Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard

43 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı. 
Londra ekibi, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2001-2014 yılları arasında Mavilerin formasını giyen İngiliz oyuncu, 3 Premier Lig, 3 Federasyon, 2 Lig, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi kupası kaldırdı. 41 yaşındaki teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Derby County'e Championship'te play-off oynatmış ve Aston Villa'ya finalde kaybetmişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
Frank Lampard, Chelsea, Spor
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