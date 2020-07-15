Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti

Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

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