Son Dakika Haberleri: Chelsea Sahasında Farklı Kazandı

Chelsea Sahasında Farklı Kazandı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada David Luiz kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham Hotspur, 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes'e asist yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:53 Kaynak: AA

Spor
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