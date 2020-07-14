Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için bastırıyor! Küme düşen Norwich'e karşı iddaa oranı... - Son Dakika

Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için bastırıyor! Küme düşen Norwich'e karşı iddaa oranı...

Bu bir ilandırCHELSEA - NORWICHPandemi arasından döndükten sonra ligde üst üste galibiyetler alan, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen Chelsea, Sheffield United deplasmanında tanınmayacak haldeydi ve farklı kaybetti!

Bu bir ilandır

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı


CHELSEA - NORWICH


Pandemi arasından döndükten sonra ligde üst üste galibiyetler alan, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen Chelsea, Sheffield United deplasmanında tanınmayacak haldeydi ve farklı kaybetti! Şanslarına, Manchester United ile Leicester City de puan kaybetti ve Şampiyonlar Ligi potasında kalmaya devam ettiler...


TD Frank Lampard, Norwich karşısında Fransız dinamo N'Golo Kante ve İskoç genç yıldız Billy Gilmour'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.


Son maç sınıfta kalan Reece James yerine sağ bekte Cesar Azpilicueta karşılaşmaya ilk 11'de başlayacaktır. Haliyle sol beki de Marcos Alonso doldurur. Yine son maç beklentilerin altında kalan Tammy Abraham kızağa çekilir, Olivier Giroud en ileride olur.


Norwich ise salgın arasından döndükten sonra oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı. 6'da 0 çektiler ve küme düştüler! Zorlu Chelsea deplasmanında savunmadan Christoph Zimmermann, Grant Hanley ve Sam Byram ile orta sahadan Moritz Leitner oynamayacak.


TD Daniel Farke'nin Teemu Pukki'yi kesip "9 numara" bölgesinde Josip Drmic ile başlaması gündemde zira Pukki 780 dakikadır (11 maç) gol atamıyor. Sezonun ilk 5 maçında 8 gole katkı (6 gol - 2 asist) vermişti...


Norwich ligdeki son 7 maçının 6'sında gol atamadı.


Chelsea iç sahadaki son 4 lig maçını kazanırken, Norwich ise deplasmandaki son 4 lig maçını kaybetti.


%27'lik kesim küme düşen Norwich karşısında ev sahibinin rahat kazanmasını bekliyor...


Olivier Giroud'dan Southampton'a nefis bir gol! İzleyelim...




Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 04:46 

Son Dakika Spor Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için bastırıyor! Küme düşen Norwich'e karşı iddaa oranı... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 05:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için bastırıyor! Küme düşen Norwich'e karşı iddaa oranı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]