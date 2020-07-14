Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için bastırıyor! Küme düşen Norwich'e karşı iddaa oranı...

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CHELSEA - NORWICH



Pandemi arasından döndükten sonra ligde üst üste galibiyetler alan, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen Chelsea, Sheffield United deplasmanında tanınmayacak haldeydi ve farklı kaybetti! Şanslarına, Manchester United ile Leicester City de puan kaybetti ve Şampiyonlar Ligi potasında kalmaya devam ettiler...



TD Frank Lampard, Norwich karşısında Fransız dinamo N'Golo Kante ve İskoç genç yıldız Billy Gilmour'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.



Son maç sınıfta kalan Reece James yerine sağ bekte Cesar Azpilicueta karşılaşmaya ilk 11'de başlayacaktır. Haliyle sol beki de Marcos Alonso doldurur. Yine son maç beklentilerin altında kalan Tammy Abraham kızağa çekilir, Olivier Giroud en ileride olur.



Norwich ise salgın arasından döndükten sonra oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı. 6'da 0 çektiler ve küme düştüler! Zorlu Chelsea deplasmanında savunmadan Christoph Zimmermann, Grant Hanley ve Sam Byram ile orta sahadan Moritz Leitner oynamayacak.



TD Daniel Farke'nin Teemu Pukki'yi kesip "9 numara" bölgesinde Josip Drmic ile başlaması gündemde zira Pukki 780 dakikadır (11 maç) gol atamıyor. Sezonun ilk 5 maçında 8 gole katkı (6 gol - 2 asist) vermişti...



Norwich ligdeki son 7 maçının 6'sında gol atamadı.



Chelsea iç sahadaki son 4 lig maçını kazanırken, Norwich ise deplasmandaki son 4 lig maçını kaybetti.



%27'lik kesim küme düşen Norwich karşısında ev sahibinin rahat kazanmasını bekliyor...



Olivier Giroud'dan Southampton'a nefis bir gol! İzleyelim...











