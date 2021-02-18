Chelsea Southampton'ı 4-1'le Geçiyor
18.02.2021 13:16
Ekim 2019'da St. Marys'de Southampton deplasmanına çıkan Chelsea, Tammy Abraham, Mason Mount, N'Golo Kante ve Michy Batshuayi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Maçın gollerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Ekim 2019'da St. Marys'de Southampton deplasmanına çıkan Chelsea, Tammy Abraham, Mason Mount, N'Golo Kante ve Michy Batshuayi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Maçın gollerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
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