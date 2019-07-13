Son Dakika Haberleri: Chelsea, St Patrick’s Athletic’a karşı mücadeleye hazırlanıyor
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Chelsea, St Patrick’s Athletic’a karşı mücadeleye hazırlanıyor

4 saat önce

Yeni menajer Frank Lampard, Chelsea'deki ikinci maçını hazırladı. Blues yeni kampanya için hazırlanmalarına devam ederken aksiyona yaklaşın.

Yeni menajer Frank Lampard, Chelsea'deki ikinci maçını hazırladı. Blues yeni kampanya için hazırlanmalarına devam ederken aksiyona yaklaşın.
Chelsea, St Patrick’s Athletic’a karşı mücadeleye hazırlanıyor
Frank Lampard, Chelsea, Blues, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:05 
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