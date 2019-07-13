Chelsea, St Patrick’s Athletic’a karşı mücadeleye hazırlanıyor
4 saat önce
Yeni menajer Frank Lampard, Chelsea'deki ikinci maçını hazırladı. Blues yeni kampanya için hazırlanmalarına devam ederken aksiyona yaklaşın.
Yeni menajer Frank Lampard
, Chelsea
'deki ikinci maçını hazırladı. Blues
yeni kampanya için hazırlanmalarına devam ederken aksiyona yaklaşın.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:05
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