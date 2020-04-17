Chelsea taraftarı Uğurcan Çakır'ı istiyor

Bir Chelsea taraftarı, "Uğurcan Çakır'ı izleyin, onun yakın mesafeden neler yapabildiğini yakından görün" yorumunda bulunurken, başka biri de "Genç Türk kaleci harika işler yapıyor, kesinlikle bu ligde ve bizim takımda olmalı" ifadesini kullandı.









UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI



Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan Trabzonspor, bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık Konyaspor, 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü. (Fotomaç).



