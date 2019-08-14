Son Dakika Haberleri: Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu
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Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu

1 saat önce

UEFA Süper Kupa maçı öncesinde takımlarını desteklemek için İstanbul'da bulunan Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu.

UEFA Süper Kupa maçı öncesinde takımlarını desteklemek için İstanbul'da bulunan Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:10 Kaynak: AA
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