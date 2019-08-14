Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu
1 saat önce
UEFA Süper Kupa maçı öncesinde takımlarını desteklemek için İstanbul'da bulunan Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu.
UEFA Süper Kupa maçı öncesinde takımlarını desteklemek için İstanbul'da bulunan Chelsea taraftarları takımları lehine tezahüratta bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:10 Kaynak: AA
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