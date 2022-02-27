Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki

27.02.2022 22:54

- Chelsea taraftarlarından Abramovich'e hem destek hem tepki İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübünün sahibi Roman Abramovich'in, kulüp içindeki tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarması, bazı taraftarlar tarafından desteklenirken bazıları ise tepki gösterdi.

- Chelsea taraftarlarından Abramovich'e hem destek hem tepki

LONDRA - İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübünün sahibi Roman Abramovich'in, kulüp içindeki tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarması, bazı taraftarlar tarafından desteklenirken bazıları ise tepki gösterdi.

İngiltere'nin en ünlü kulüplerinden olan Chelsea'nın sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle yaptırım tehdidi altında bulunması sonrası tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarması taraftarı ikiye böldü. Londra'da oynanan Lig Kupası finalinde Liverpool ile Wembley Stadyumu'nda karşılasan Chelsea futbol takımı taraftarları maç öncesinde yaptıkları açıklamada, bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi. Chelsea taraftarı Michelle, " Ben eminim ki Abramovich, attığı adımla Chelsea'yi korumaya çalıştı. 20 yıldır kendisi bu topluluğun içerisinde. Şuan ki durum çok zor" dedi. Başka bir taraftar olan Eric ise, "Bu süreç Roman kulübü satsaydı çok daha zorlu olabilirdi. Kulübü devretmesi bence çok daha iyi oldu" dedi.

Maça oğluyla birlikte katılan Chelsea'li başka bir taraftar ise, Roman Abramovich'in bu kararı kulübü korumak için aldığını dile getirerek, "Chelsea için iyi bir adım oldu. Kulübü bu anlamda garantiye almış ve hükümetin kulübe bir yaptırım yapmasını engellemiş oldu. Bu da Chelsea için gayet iyi" diyerek Abramovich'e destek verdi.

Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki
Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki
Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki

YORUMLAR
500
Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı! Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı! İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

Roman Abramovich, England, Chelsea, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki - Son Dakika


Son Dakika
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
22:29 Güvenlik ve ulaşım zorluğu Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereye engel oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Birkaç saat içerisinde başlayabilir
22:22 12 faule maruz kaldı! Bacaklarını paylaşıp eski takım arkadaşlarına seslendi: Bir şey diyecek misiniz?
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 23:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement