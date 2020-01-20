Son Dakika › Spor › Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama... - Son Dakika Spor
Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama...
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:46 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Moses'ın, Inter ile anlaştığına dair İtalyan basınında çıkan iddialar sonrası Lampard'dan açıklama geldi.
Lampard, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Victor Moses başka bir takımda oynamak için kulübe geri dönecek. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 29 yaşındaki Moses'ın, 5 golü bulunuyor.
Son Dakika Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teklif: Gönülden arzu ediyoruz Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?"