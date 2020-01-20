Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Spor Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama... - Son Dakika Spor

Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama...

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama..., System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Moses'ın, Inter ile anlaştığına dair İtalyan basınında çıkan iddialar sonrası Lampard'dan açıklama geldi.

Lampard, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Victor Moses başka bir takımda oynamak için kulübe geri dönecek. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 29 yaşındaki Moses'ın, 5 golü bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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