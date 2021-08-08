Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı

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Chelsea, daha 16 yaşındayken kadrosuna kattığı ancak sabır göstermediği Rumelu Lukaku'yu, yıllar sonra yeniden transfer etti.

Lukaku, 115 milyon euroya Inter'den Chelsea'nin yolunu tuttu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor ama bombayı Drogba patlattı.

"EVİNE DÖNDÜ"

Efsane futbolcu Drogba, Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olduğunu bir fotoğraf ve notla duyurdu. Drogba, "Lukaku eve dönüyor" diyerek bir de kalp emojisi bıraktı.