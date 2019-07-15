Son Dakika Haberleri: Chelsea Women Süper Lig Dönüşü için hazırlanıyor
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Chelsea Women Süper Lig Dönüşü için hazırlanıyor

8 saat önce

Yeni Bayanlar Süper Ligi 2019-20 sezonuna hazır olun. Blues, geçen süreyi bitiren üçüncü bir yerin ardından masanın tepesinde zorlu olacak.

Yeni Bayanlar Süper Ligi 2019-20 sezonuna hazır olun. Blues, geçen süreyi bitiren üçüncü bir yerin ardından masanın tepesinde zorlu olacak.
Chelsea Women Süper Lig Dönüşü için hazırlanıyor
Blues, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05 
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