Chelsea Women Süper Lig Dönüşü için hazırlanıyor
8 saat önce
Yeni Bayanlar Süper Ligi 2019-20 sezonuna hazır olun. Blues, geçen süreyi bitiren üçüncü bir yerin ardından masanın tepesinde zorlu olacak.
Yeni Bayanlar Süper Ligi 2019-20 sezonuna hazır olun. Blues
, geçen süreyi bitiren üçüncü bir yerin ardından masanın tepesinde zorlu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı!