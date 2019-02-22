Son Dakika Haberleri: Chelsea'ya 2 Dönem Transfer Yasağı

Chelsea'ya 2 Dönem Transfer Yasağı

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcu transferlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı.

Chelsea'ya 2 Dönem Transfer Yasağı, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcu transferlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transfer yasağı şoku yaşanıyor. İngiliz devinin, 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı ihlaller sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldığı açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Londra temsilcisine verilen 2 dönem transfer yasağının yanı sıra 600 bin İsviçre Frangı para cezası da uygulandı. Aynı zamanda 18 yaş altındaki futbolcuların transferlerinde yapılan ihlallerin düzeltilmesi için Chelsea'ye 90 gün süre verildiği aktarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Chelsea, Güncel
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