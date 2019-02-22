Son Dakika Haberleri: Chelsea'ye İki Dönem Transfer Yasağı

Chelsea'ye İki Dönem Transfer Yasağı

22 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi.

Chelsea'ye İki Dönem Transfer Yasağı, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Spor
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