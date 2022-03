Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere'den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi - Son Dakika

ROMAN Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea kulübüne talip olan, Rus milyarderin mal varlıkları İngiltere tarafından dondurulunca görüşmeleri yarıda kalan Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46), "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi" dedi.

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden Avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmelere başladı. Geçen günlerde İngiliz hükümeti, Abramovich'in mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Kulüp satışının durdurulmasının ardından Muhsin Bayrak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde basın açıklaması yaptı.

'BU KONU BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ'Satış konusunda son aşamaya gelindiğini vurgulayan Muhsin Bayrak, "Biz 15 gündür Chelsea'nin alımı için arkadaşlarımız hem İngiltere'de hem Türkiye 'de hukuk bürolarımız sürecin takipçisi oldu. 27 Şubat'ta 3 günlük çalışmadan sonra irtibat kuruldu ve görüşmelere başlandı. Chelsea'nın satışı kamuoyuna daha açıklanmamıştı ve bizim bilgimiz vardı. Türk şirketinin öne çıkması dünyada ciddi anlamda heyecan yarattı. Türkiye'den böyle bir girişimin olacağını kimse düşünemiyordu. Roman Abramovich ile olan ilişkilerimizle alıcı olan şirketlerin önüne geçmiş olduk. Resmi başvuruyu yaptıktan sonra, gece bir operasyonla İngiliz devleti Abramovich'in mal varlığına tedbir koyuyor. Bu uluslararası hukukta vicdanları rahatsız eden bir konudur. Ben bir Türk olarak, Chelsea futbol kulübünü alıyor olacağım, kulüp sahibinin mal varlığına el koyuluyorsa ben neye göre kulübü satın alacağım ve hangi hukuka güvenerek orada yatırım yapacağım?" dedi.'KULÜBÜ TÜRKİYE'NİN SATIN ALMASINI İSTEMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'"Bir ülkede savaş olabilir ama o ülkenin vatandaşı olan bir iş adamının başka bir ülkedeki mal varlığına el konulmaması gerekiyor" diyen Bayrak sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konu bizi ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Biz fiyat konusunda anlaştık. Zaten 1 milyar sterlin İngiltere'deki bir fon tarafından karşılanacaktı. Onun alt yapısı hazırlandı ve her şey hazırdı. Geri kalan rakam kulübün borcu ve sponsorlukla beraber devralıyor olacaktık. Geri kalan para Türkiye'de kalacaktı. Bu iş 1 hafta içerisinde bitmiş olacaktı. Abramovich'in mal varlığının dondurulmasıyla ilgili daha önce İngiliz hükümetinden bir açıklama vardı. Ayın 14'ünde görüşüleceği belirtiliyordu. Ne zaman ki Türk şirketi buraya girdi, resmi olarak bazı şeyler ortaya çıktı, ondan sonra dünyada tedirginlik başladı. Kulübü Türkiye'nin satın almasını istemediklerini düşünüyorum. Şunu herkes bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Bu devletten çok ciddi iş insanları çıkıyor ve biz dünyanın her yerinde varız ve olacağız. Ben bir Türk olarak, dünyadaki rengim kırmızı beyazdır. Ben her zaman, gittiğim her ülkede o gücü hissettirerek Türk bayrağını o şekilde dalgalandırıyorum. Eğer Türkiyeli bir iş adamı olduğum için bu iş iptal edilmişse ben onunla şeref duyarım."'KULÜPTEN VE İNGİLTERE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN MAİL GELDİ'

Kulübün değerinin düştüğünü söyleyen Bayrak, "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi. Bir yatırımcının mal varlığına el koyulmuş. Ben İngiltere'nin hangi kanuna güvenerek gidip futbol kulübünü satın alacağım? Biz daha maile cevap vermedik. Abramovich dostumuzla da bugün konuşuyor olacağız. Dünya artık Türk şirketlerinin de gücünün olduğunu gördü. Biz süreci takip ediyoruz. Kulübün şu anda değeri inanılmaz şekilde düştü. Sadece futbolculara maaşlarının verilmesi garantisi verildi, onun dışında hiçbir garanti yok. Fiyatlarda bir değişiklik olursa biz tekrar görüşeceğiz" diye konuştu.