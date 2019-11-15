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Chemetall, Almanya'daki üretim sahasının genişleme sürecini tamamladı

6 saat önce

BASF, kaplama bölümünün yüzey işleme küresel işletme birimi (Chemetall), Almanya Langelsheim'deki yeni laboratuvarının ve ofis binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Chemetall, Almanya'daki üretim sahasının genişleme sürecini tamamladı, System.String[]

BASF, kaplama bölümünün yüzey işleme küresel işletme birimi (Chemetall), Almanya Langelsheim'deki yeni laboratuvarının ve ofis binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.


BASF, kaplama bölümünün yüzey işleme küresel işletme birimi (Chemetall), Almanya Langelsheim'deki yeni laboratuvarının ve ofis binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada; bu işlem ile artan piyasa gerekliliklerini karşılamak amacıyla üretilen ve uluslararası çapta kalite kontrol açısından uygunluğun kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi NADCAP (Ulusal Havacılık ve Savunma Yüklenicileri Akreditasyon Programı) akreditasyonuna sahip Naftoseal ürünü ile özellikle uçak sızdırmazlarının geliştirilmesi ve üretim odaklı havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi süreci de tamamlamış oldu.


Chemetall Üst Düzey Başkan Yardımcısı Christophe Cazabeau, yatırım ile ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Chemetall'i gelecekte genişleme kapasitesine sahip olacak şekilde konumlandırıyoruz. Bu yatırım, şirketimizin uzun vadeli başarısı için bir dönüm noktasıdır. Havacılık teknolojilerine gösterilen talep, yüksek seviyededir ve artmaya da devam etmektedir. Bu genişleme, global havacılık sektörünün taleplerini ve belirli gerekliliklerini sürekli ve hassas bir şekilde karşılamamıza olanak tanıyacak" dedi.


Havacılık müşterilerine adanmışlık


BASF Kaplama Bölümü Başkanı Dirk Bremm konu ile ilgili, "Langelsheim, küresel çapta Chemetall'in en büyük ve çok yönlü üretim tesislerinden birisi olacak. Proje, markanın önceki Hans-Heinrich-Hütte kapsamında en büyük tek yatırımdır. Bu da BASF'ın havacılık sektöründeki müşterilerine stratejik ve uzun vadeli adanmışlığının göstergesi olup yüzey çözümleri sağlayıcısı olma yolculuğumuzu desteklemektedir." ifadelerini kullandı.


Chemetall Langelsheim sahası Müdürü Ulrich Eberhardt ise bu genişlemenin çalışanlara ve daha fazla geliştirilme şansına sahip olacak Kuzey Harz bölgesine karşı olan taahhütlerini yenilediğini dile getirdi.


Uçak sızdırmazlık bileşenlerinin, paslanmaz maddelerin, temizlik ürünlerinin ve diğer yüzey işleme kimyasallarının üretimi 180 saha çalışanı tarafından gerçekleştirildiği de bildirildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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