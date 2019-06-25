Son Dakika Haberleri: 'Chemnitz İhtilalcileri'ne terör örgütü davası
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'Chemnitz İhtilalcileri'ne terör örgütü davası

38 dakika önce

ALMANYA'nın olaylı kenti olarak bilinen Chemnitz'de ortaya çıkarılan 'Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali' üyeleri, ülkeyi bir iç savaş havasına sokmak ve hükümeti devirmeyi hedeflemekle suçlanıyor.

'Chemnitz İhtilalcileri'ne terör örgütü davası, System.String[]
ALMANYA'nın olaylı kenti olarak bilinen Chemnitz'de ortaya çıkarılan 'Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali' üyeleri, ülkeyi bir iç savaş havasına sokmak ve hükümeti devirmeyi hedeflemekle suçlanıyor. Süddeutsche Zeitung gazetesi ile NDR ve WDR televizyonlarının ortak araştırmasına göre Federal Savcılık, grubun 8 üyesi hakkında terör örgütü kurma suçundan dava açıyor. Federal Mahkeme, örgütün 6 üyesinin tutukluluklarının devamına karar vermişti. Cezaevinde bulunan 6 kişi, Chemnitz ve civarında aşırı sağcı dazlak, holigan ve neonazilerin bölgedeki elebaşlarından.

VURUCU EYLEMLER

Christian K., örgütün fikir babası olmakla suçlanıyor. Christian K.'nın küçük olaylarla yetinilmemesi gerektiği tezini savunduğu, tüzüğe "Sol parazitlere, Merkel zombilerine, medya diktatörleri ve kölelerine karşı ses getiren vurucu eylemler" diye yazdırdığı öğrenildi. Diğer zanlıların da buna onay verdiği kaydedildi.

Chemnitz'de geçen yıl Kuba kökenli bir Almanın iki mülteci genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine olaylar çıkmıştı. Aşırı sağcılar, kentte yabancı avına çıkmış, polis kentte kontrolü bir süre sağlayamamıştı. Başbakan Merkel, Chemnitz'de çıkan olayları 'sürekavı' olarak nitelemiş, görüntülere rağmen Merkel'e itiraz eden, yabancı avı olmadığını savunan İstihbarat Başkanı Hans George Maassen görevinden alınmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:33 
Angela Merkel, Chemnitz, Güncel
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