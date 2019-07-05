Son Dakika Haberleri: Chemnitz yine 'Hayır' dedi
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Chemnitz yine 'Hayır' dedi

2 saat önce

PERŞEMBE akşamı 'Kosmos Chemnitz' (Biz daha fazla kalacağız) adıyla düzenlenen festivale yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Chemnitz yine 'Hayır' dedi, System.String[]
PERŞEMBE akşamı 'Kosmos Chemnitz' (Biz daha fazla kalacağız) adıyla düzenlenen festivale yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Festivalde rock'çı ve oyuncu Herbert Grönemeyer, Tocotronic müzik grubu, rap'çi Alligatoah sahne aldı. Spor ve şov gösterileri yapıldı. En son sahne alan sanatçı Herbert Grönemeyer, "Bu ülke bizim. Ona sıkıca sarılacağız. Onu sağa savurtmayacağız" dedi.

Kentte yabancı avına çıkan aşırı sağa karşı geçen yıl da 'Biz Daha Fazlayız' adıyla festival düzenlenmişti. 'Tote Hose' gibi ünlü müzik gruplarının sahne aldığı festivale yaklaşık 65 bin kişi katılmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 
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