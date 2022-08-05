CHENGDE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Chengde kentinde insanlar, sisle kaplı Xinglong Dağı'nı ziyaret ediyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Hebei, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'de Xinglong Dağı'nın Muhteşem Manzarası - Son Dakika
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