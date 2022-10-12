Esaret Altındaki Pandaların Küresel Popülasyonu 673'e Çıktı

CHENGDU, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'ne göre dünya genelinde esaret altındaki dev pandaların sayısı on yıl öncesine göre yaklaşık iki katına çıkarak 673'e ulaştı.

Merkezin direktörü Duan Zhaogang, popülasyondaki bu artışı, dev pandalar için yapay üreme teknolojisindeki hızlı gelişmeye bağladı.

Duan, 1980'lerde 1.114 olan Çin'deki vahşi dev panda popülasyonunun 1.864'e çıkarken aynı dönemde bu tür için koruma altına alınan yaşam alanlarının da önemli ölçüde genişlediğini söyledi.

Merkeze göre son 10 yılda 10 esaret altındaki panda doğaya salınırken bunlardan dokuzu hayatta kalmayı başardı.

Merkez aynı zamanda dev pandalar için, 16 ülke ve bölgeyi bir araya getiren ve 21 dev panda yavrusunun yurtdışında başarılı biçimde yetiştirilmesinin sağlandığı bir uluslararası ve yurtiçi işbirliği ve değişim platformu kurdu.