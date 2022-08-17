Kuraklık, Çin'in Sichuan Eyaletindeki Hidroelektrik Üretimi İçin Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
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Kuraklık, Çin'in Sichuan Eyaletindeki Hidroelektrik Üretimi İçin Tehdit Oluşturuyor

17.08.2022 21:16
Kuraklık, Çin'in Sichuan Eyaletindeki Hidroelektrik Üretimi İçin Tehdit Oluşturuyor

CHENGDU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nin (Devlet Şebekesi) Sichuan eyaleti şubesinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Temmuz ayından bu yana uzun süreli sıcak hava ile düşük yağış sebebiyle oluşan kuraklık koşullarının ülkenin güneybatısında yer alan...

CHENGDU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nin (Devlet Şebekesi) Sichuan eyaleti şubesinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Temmuz ayından bu yana uzun süreli sıcak hava ile düşük yağış sebebiyle oluşan kuraklık koşullarının ülkenin güneybatısında yer alan eyaletteki hidroelektrik üretimini tehdit ettiği kaydedildi. Şirketin verdiği bilgiye göre Sichuan'da bu yaz uzun dönemli aşırı sıcak yaşanırken, ortalama yağış da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 azaldı. Açıklamada, Sichuan'daki büyük nehirlerdeki su miktarının yüzde 20 ila 50 düştüğü kaydedilirken, bunun da hidroelektrik üretim kapasitesini belirgin bir şekilde aşağı çektiği ifade edildi. Devlet Şebekesi'nin Sichuan şubesi mühendislerinden Zhou Jian, "Sichuan'daki bazı ana baraj gölleri kurudu. Arz ile talep arasındaki boşluk artarken elektrik üretme kapasitesiyse azalıyor" dedi. Eyalette, şirketlerin yoğun saatlerde elektrik kullanmaktan kaçınması teşvik edilerek hanelerdeki elektrik tüketimini garanti altına almaya yönelik tüm çaba gösteriliyor. Eyalette 25.000 elektrik acil durum tamir personeli 24 saat boyunca hazır bekliyor. Bunların yanı sıra Sichuan artık elektrik üretimi için gereken kömür kaynaklarına ve tedariğine de sahip. Devlet Şebekesi'nin Sichuan şubesindeki kömür stoğu, geçen senenin aynı dönemine kıyasla üç katına çıkarıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık, Çin'in Sichuan Eyaletindeki Hidroelektrik Üretimi İçin Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika

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