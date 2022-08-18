Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

18.08.2022 16:36
Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

CHENGDU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dişi bir dev panda yavrusunun 270,4 gramla kayda geçen en ağır esaret altındaki panda yavrusu olarak dünyaya geldiğini duyurdu.

CHENGDU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dişi bir dev panda yavrusunun 270,4 gramla kayda geçen en ağır esaret altındaki panda yavrusu olarak dünyaya geldiğini duyurdu. Merkezden yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos saat 21.39'da Wolong Shenshuping Panda Üssü'nde doğum yapan 16 yaşındaki panda Cuicui, 2021 yılında doğum yapan başka bir pandaya ait 249 gramlık rekoru kırdı.

Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nde dev panda Cuicui ve yavrusu görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Cuicui'nin bakıcısı Cheng Jianbin, Cuicui'nin suyunun gelmesinden ancak uzun bir süre sonra doğum sancısı tepkisi verdiğini ve bu yüzden yavrunun doğum sürecinin tedirgin geçtiğini söyledi. Cheng, "Hepimiz doğumun zor geçeceğinden ve yavrunun oksijen eksikliği yüzünden tehlikede olacağından endişeliydik" dedi ve ekledi: "Cuicui, 'doğum odasında' bir ileribir geri gidiyor ve endişeli görünüyordu. Bizler de endişeliydik, ama tek yapabildiğimiz şey sürekli onu izleyip gözlemlemek ve sessizce bekleyerek ona arkadaşlık etmekti."

Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nde bir dev panda yavrusu görülüyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei Rongping/Xinhua)

Panda yavrusu, Cuicui'nin suyunun gelmesinden yaklaşık 40 saat sonra dünyaya geldi. Cheng, "Cuicui'nin, 'ağır sıklet' bir yavru doğurarak büyük bir sürpriz yapmasını beklemiyorduk" diye konuştu. Cuicui'nin daha önce 2018'de doğum yaptığını ve önceki tüm yavrularının 200 gramın üzerinde olduğunu kaydeden Cheng, Cuicui'nin son derece anaç olduğunu ve yavrusuna çok iyi baktığını sözlerine ekledi.

Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nde dev panda Cuicui ve yavrusu görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi Wolong Shen shuping Panda Üssü Direktörü Wei Rongping, türün normal çiftleşme zamanı bahar ayları olduğu için merkezin üreme çalışmaları için panda seçimini Mart ayında yaptığını söyledi. Pandaların birbiri ardına gebelik dönemine girdiğini kaydeden Wei, bakıcıların vardiyalar halinde 24 saat çalışarak kameralardan ya da yerinde pandaları izlediğini ve doğumun sorunsuz geçmesini ve yavruların güvenliğini sağlayacak analizleri zamanında hazırladığını vurguladı. Haziran'dan bu yana altı pandanın doğum yaptığı merkezde şu ana kadar beş çift ikiz olmak üzere 11 yeni yavru dünyaya geldi. Bu doğum sezonunun Ağustos sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nde dev panda Cuicui ve yavrusu görülüyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei Rongping/Xinhua)

Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nde bir dev panda görülüyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei Rongping/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Dünyanın En Ağır Esaret Altında Panda Yavrusu Dünyaya Geldi - Son Dakika

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