Çin Katar'a İki Dev Panda Gönderiyor - Son Dakika
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Çin Katar'a İki Dev Panda Gönderiyor

19.10.2022 15:24
Çin Katar'a İki Dev Panda Gönderiyor

CHENGDU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünde Katar'a yolculuklarını bekleyen dev pandalar Si Hai (solda) ve Jing Jing görülüyor, 18 Ekim 2022.

CHENGDU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünde Katar'a yolculuklarını bekleyen dev pandalar Si Hai (solda) ve Jing Jing görülüyor, 18 Ekim 2022.

İki dev panda, Çin ve Katar arasındaki dev pandaların araştırılması ile korunmasına yönelik bir işbirliği programı kapsamında Katar'a gönderilmek üzere Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan üreme üslerinden Salı günü ayrıldı.

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünden ayrılan iki pandadan dişi Si Hai üç, erkek Jing Jing ise dört yaşında. Pandalar, Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı'ndan özel bir uçakla Katar'a uçacaklar. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Katar'a İki Dev Panda Gönderiyor - Son Dakika

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