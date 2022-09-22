Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu

22.09.2022 21:42
Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu

CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaybolan bir hidroelektrik santrali çalışanı, 17 gün sonra canlı şekilde bulundu.

CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaybolan bir hidroelektrik santrali çalışanı, 17 gün sonra canlı şekilde bulundu. Sichuan'ın Luding ilçesindeki hidroelektrik santralinde çalışan 28 yaşındaki Gan Yu isimli işçi, Çarşamba günü bölgeden bir köylü tarafından kurtarıldı. Gan, Sichuan Üniversitesi'ndeki Batı Çin Hastanesi'nde tedavi görüyor. Devlet yayıncısı Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) yayınladığı bir videoya göre, Gan'ı bulan köylü Ni Taigo, Gan'ı arama çalışmalarına yerel dağları bilmesi sebebiyle katılmaya karar vermiş. CCTV'nin haberinde, Ni'nin Çarşamba sabahı bir dağın yamacında birinin yardım için bağırdığını duyduğu ve Gan'ı ağaçlar arasında yatarken bulduğu kaydedildi. Gan, Ni'ye yabani meyveler yiyerek ve kaynak suyu içerek kurtulduğunu söylemiş. Hastanenin başkan yardımcısı Wu Hong, Gan'ın çok sayıda yumuşak doku yaralanması, birkaç kırık ve ciddi enfeksiyonlardan muzdarip olduğunu söyledi. Hastanenin verdiği bilgiye göre, fiziksel zayıflığına rağmen Gan'ın hayati belirtileri istikrarlı. Deprem 5 Eylül'de Luding'i vurduğunda, Gan ve meslektaşı tahliye edilmeyi tercih etmediler ve hidroelektrik santralindeki yerlerinde kalmayı seçerek nehir aşağısındaki köyleri su basmaktan kurtardılar. Gan'ın meslektaşı 8 Eylül'de kurtarılmıştı. 11 Eylül itibariyle depremde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 93'tü.

YORUMLAR
500
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Çin'in Xinhua Köyünde Çeltik Hasadı Çin'in Xinhua Köyünde Çeltik Hasadı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:30 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement