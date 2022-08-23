Çin'de Nesli Kritik Tehlike Altındaki Bitki Yeniden Keşfedildi - Son Dakika
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Çin'de Nesli Kritik Tehlike Altındaki Bitki Yeniden Keşfedildi

23.08.2022 18:41
Çin'de Nesli Kritik Tehlike Altındaki Bitki Yeniden Keşfedildi

CHENGDU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Euonymus aquifolium olarak bilinen ve nesli kritik tehlike altında olan bir bitki, ülkede ilk kez bulunmasından 110 yılı aşkın bir süre sonra Çin'de yeniden keşfedildi.

CHENGDU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Euonymus aquifolium olarak bilinen ve nesli kritik tehlike altında olan bir bitki, ülkede ilk kez bulunmasından 110 yılı aşkın bir süre sonra Çin'de yeniden keşfedildi. Hu Jun liderliğindeki Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, ülkenin 2021'de Qinghai- Tibet Platosu'na yaptığı ikinci bilimsel keşif sırasında bitkiyi bir kanyonda buldu. Nadir bulunan bitkiden üç örnek, ilk kez 1908'de İngiliz botanikçi Ernest Henry Wilson tarafından Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde toplanmıştı. O tarihten sonra, Hu ve ekibinin Gongga Dağı yakınlarındaki bir kanyonun uçurumunda Euonymus aquifolium bitkisi olduğundan şüphelendiği 15 örnek bulduğu Ağustos 2021'e kadar hiç kimse bu bitkiyi görmemişti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı olan Hu, "Çok şanslıydım. Bazı uzmanlar bu bitkiyi on yıldan fazla bir süredir aramışlar ama bulamamışlardı" dedi. Bitkiyi bulduktan sonra, araştırmacılar bitkinin çanak yaprakları, taç yaprakları ve üreme organlarındaki temel özelliklerini dikkatli bir şekilde gözlemledi ve bilimsel çizimlerini yaptı. Araştırmacılar laboratuvara döndüklerinde, bitkinin Euonymus aquifolium olduğunu doğrulamadan önce örnekler üzerinde moleküler deneyler yaptı. Bulgular uluslararası bir botanik dergisi olan PhytoKeys'de yayınlandı. Bitki, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde kritik derecede nesli tükenmekte olan bir tür olarak listelenmiş durumda.Hu, "Her tür, doğanın sihirli bir yaratımıdır" diyerek, şu anki görevinin tohum bankası ve yapay yetiştirme için bitkinin daha fazla tohumunu toplamak olduğunu belirtti.

Çin'de Nesli Kritik Tehlike Altındaki Bitki Yeniden Keşfedildi

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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Nesli Kritik Tehlike Altındaki Bitki Yeniden Keşfedildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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