Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesine Katkı Sağlamak İçin Bir Kongre Düzenlendi - Son Dakika
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Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesine Katkı Sağlamak İçin Bir Kongre Düzenlendi

28.08.2022 12:51
Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesine Katkı Sağlamak İçin Bir Kongre Düzenlendi

CHENGDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Cumartesi günü hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak Çin'in barışçıl yeniden birleşmesine katkı sağlamak için bir kongre düzenlendi.

CHENGDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Cumartesi günü hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak Çin'in barışçıl yeniden birleşmesine katkı sağlamak için bir kongre düzenlendi. Konferansta, barışçıl ulusal yeniden birleşmeyi amaçlayan 360'ın üzerinde konsey ile 120'den fazla ülke ve bölgede bulunan ve ilgili kuruluşlardan gelen 3.000'den fazla katılımcı yer aldı. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Barışçıl Ulusal Yeniden Birleşmeyi Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zheng Jianbang, video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı hedefleyen ayrılıkçı faaliyetlere daha fazla karşı çıkılması ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini ilerletmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesine Katkı Sağlamak İçin Bir Kongre Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesine Katkı Sağlamak İçin Bir Kongre Düzenlendi - Son Dakika
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