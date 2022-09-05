Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

05.09.2022 11:29
Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesinin Pazartesi günü Beijing saatiyle öğlen 12.52'de 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını bildirdi.

CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesinin Pazartesi günü Beijing saatiyle öğlen 12.52'de 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını bildirdi. CENC, depremin merkez üssünün 29,59 kuzey enlemi ile 102,08 doğu boylamında 16 kilometre derinlikte gözlemlendiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Luding ilçesinin merkezine 39 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilirken merkez üssü çevresindeki 5 kilometre yarıçaptaki alanda çok sayıda köy yer alıyor. Sarsıntı depremin merkez üssünden 226 kilometre uzaklıktaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da da hissedildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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