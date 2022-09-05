Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti

05.09.2022 21:39
Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti

CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini sallayan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 46 kişi hayatını kaybetti.

CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini sallayan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 46 kişi hayatını kaybetti. Ganzi Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Luding ilçesinde 29 kişi hayatını kaybederken, Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 oldu. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgiye göre depremin merkezinin 29,59 derece kuzey enlemi ve 102,08 derece doğu boylamında, 16 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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