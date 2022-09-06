Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

06.09.2022 12:10
Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer düzenledikleri basın toplantısında, Pazartesi günü Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer düzenledikleri basın toplantısında, Pazartesi günü Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ganzi Tibet Özerk İli'nde 37 kişi ölürken, 28 kişi de Ya'an şehrinin Shimian ilçesinde hayatını kaybetti. Salı günü Beijing saatiyle sabah 7.00 itibarıyla Ganzi'de 12 kişinin kayıp, 56'sı ağır olmak üzere 170 kişinin yaralı olduğu bildirildi. Sabah 5.50 itibarıyla Shimian ilçesinde toplam 78 yaralı bulunuyordu. Sichuan, deprem nedeniyle acil müdahaleyi en üst düzeyde harekete geçirdi. Eyalet Pazartesi günü Beijing saatiyle 18.00 itibarıyla bölgeye 6.5 00'den fazla kurtarma görevlisi, dört helikopter ve iki insansız hava aracı konuşlandırdı. Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarını desteklemek için 50 milyon yuan (yaklaşık 7,25 milyon ABD doları) tahsis etti. Eyalet yönetimi ayrıca Ganzi'ye 50 milyon yuan ayırdı. Aralarında yaklaşık 3.000 çadır ve 10.000 katlanır yatağında bulunduğu yardım malzemeleri, depremin merkez üssünün olduğu Luding ilçe sinde dağıtıldı.

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında kurulan geçici barınak, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasındaki geçici barınağa ışık yerleştiren personel, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında kurulan geçici barınaktaki bir çadırda dinlenen depremzedeler, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asındaki geçici barınakta yaralılara müdahale eden sağlık çalışanları, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasındaki geçici barınakta yardım malzemelerini elden ele taşıyan insanlar, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında kurulan geçici barınaktaki bir çadırın içinde iki kız çocuğu görülüyor, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında kurulan geçici barınaktaki bir çadırda dinlenen depremzedeler, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında hayatta kalan bir kişiyi taşıyan kurtarma ekipleri, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ch eng Xueli/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında hayatta kalanları taşıyan kurtarma ekipleri, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheng Xueli/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında hayatta kalanları taşıyan kurtarma ekipleri, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheng Xueli/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asında hayatta kalanları taşıyan kurtarma ekipleri, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hong Fu le/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine giden kurtarma e kiplerinin yoldaki bir kurtarma aracı, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/ Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinin Luding İlçesini Vuran Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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