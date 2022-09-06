Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

06.09.2022 14:20
Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında S434 eyalet otoyolunun trafiğe kapalı olan kısmını açmak için çalışma yapan iş makineleri, 6 Eylül 2022.

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında S434 eyalet otoyolunun trafiğe kapalı olan kısmını açmak için çalışma yapan iş makineleri, 6 Eylül 2022. Luding ilçesinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hasar gören yol bağlantısını eski haline getirmek ve erişimi sürdürmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de <a class='keyword-sd' href='/deprem/' title='Deprem'>Deprem</a> Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

YORUMLAR
500
Çinli Batarya Üreticisi Catl, Macaristan'daki Fabrika Yatırımına Resmen Başladı Çinli Batarya Üreticisi Catl, Macaristan'daki Fabrika Yatırımına Resmen Başladı Çin'in En Büyük 500 Şirketi 2021'de Hızlı Kar Artışı Kaydetti Çin'in En Büyük 500 Şirketi 2021'de Hızlı Kar Artışı Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement