Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 74'e Yükseldi

07.09.2022 11:01
Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 74'e Yükseldi

CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesinde Pazartesi günü gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 74 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise halen kayıp.

CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesinde Pazartesi günü gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 74 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise halen kayıp. Ganzi Tibet Özerk İli'ndeki kurtarma merkezi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Ganzi'de Salı günü saat 21.00 itibarıyla 40 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada 14 kişinin kaybolduğu ve 170 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ya'an şehrinin acil durum yönetim bürosu, Salı gecesi itibarıyla 34 kişinin öldüğünü, 12 kişinin kaybolduğunu ve 89 kişinin yaralandığını bildirdi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgiye göre deprem, Pazartesi günü Ganzi'nin Luding ilçesinde öğlen saat 12.52'de meydana gelmişti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika
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