Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

09.09.2022 15:32
Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmaları sürüyor.

CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri bölgeye deprem yardım malzemeleri taşıyor.

Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

7 Eylül 2022'de cep telefonu ile çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde, depremden etkilenen Wanggangping kasabasından yaralı bir kişiyi taşıyan kurtarma görevlilerini gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasına kurtarma ekipleri deprem yardımı malzemeleri taşıyor, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Yun/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde depremin vurduğu Moxi kasabasında kurtarma ekipleri yaralı bir kişiyi taşıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Duan Lixin/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor

7 Eylül 2022'de cep telefonu ile çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasına kurtarma ekiplerinin deprem yardım malzemelerini taşımalarını gösteriyor. (Fotoğraf: Hong Fule/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 9 Eylül, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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