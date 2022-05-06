Chengdu Üniversite Oyunları 2023'e Ertelendi - Son Dakika
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Chengdu Üniversite Oyunları 2023'e Ertelendi

06.05.2022 16:19
Chengdu Üniversite Oyunları 2023'e Ertelendi

FISU, Chengdu 2021 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın 2023'e erteleme kararını açıkladı.

CHENGDU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile Chengdu Organizasyon Komitesi ve diğer paydaşlar arasındaki yoğun istişarelerin ardından FISU, Dünya Üniversite Oyunları'nı 2023'e erteleme kararı aldığını duyurdu. FISU Oyunları başlangıçta 2021 yazı için planlanmış ancak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin ardından bu yıl Haziran ayında Çin'in Chengdu kentinde başlayacak şekilde yeniden planlanmıştı. Ev sahibi kentin son üç yılda gösterdiği tüm çaba ve özveri FISU tarafından takdirle karşılandı.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Üniversite, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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