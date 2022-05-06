Chengdu Üniversite Oyunları 2023'e Ertelendi - Son Dakika

CHENGDU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile Chengdu Organizasyon Komitesi ve diğer paydaşlar arasındaki yoğun istişarelerin ardından FISU, Dünya Üniversite Oyunları'nı 2023'e erteleme kararı aldığını duyurdu. FISU Oyunları başlangıçta 2021 yazı için planlanmış ancak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin ardından bu yıl Haziran ayında Çin'in Chengdu kentinde başlayacak şekilde yeniden planlanmıştı. Ev sahibi kentin son üç yılda gösterdiği tüm çaba ve özveri FISU tarafından takdirle karşılandı.