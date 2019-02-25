Chep 1. Gıda Bankacılığı Zirvesi'nin Sponsoru Oldu

Zirvede konuşan CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce, gıda bankalarına verdikleri desteğe, CHEP'in paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeline ve gıda zincirinde oluşan atıklara yönelik önleyici çalışmalarına değindi

Gıda Bankacılığı Zirvesi, 21 Şubat 2019 Perşembe günü The Ritz-Carlton'da gerçekleşti. Türkiye'deki Gıda Bankacılığı'nın çatı kuruluşu Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından ilk defa düzenlenen zirve, gıda israfının sürdürülebilir, şeffaf bir şekilde önlenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayan modeli tüm Türkiye'ye yaymak amacıyla gerçekleşti. Tüm gün süren zirvede dünyada gıda bankacılığının tüm süreçlerine, sıfır atık vizyonuna, gıda bankacılığı modellerine ve etik kurallarına, destek veren firmaların ne ölçüde çalışmalar yürüttüğüne kadar pek çok konuya değinildi.

1. Gıda Bankacılığı Zirvesi'nin sponsorları arasında yer alan CHEP, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında gıda bankalarına global olarak sağladıkları desteğe, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeline ve gıda zincirinde oluşan atıklara yönelik önleyici çalışmalarına dikkat çekti.

CHEP paletleriyle ürün hasarı en az seviyeye iniyor

CHEP kırılmalara karşı ekstra dayanıklı olan TSE onaylı ekipmanları ile gıda tedarik zincirlerini verimli hale getiriyor. Müşterilerinin tedarik zinciri sürecinde mevsimsel talebi yönetmek, elleçleme verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve ürün kirliliği riskini en aza indirmek için; sahip olduğu ölçeği, dağıtım ağını, bilgi birikimini kullanıyor.

Paletlerini, yeniden hizmete sunmadan önce, deneyimli kalite güvence uzmanlarıyla son teknoloji ile hızlı ve doğru bir şekilde inceliyor. Servis merkezlerinde uyguladığı test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçiriyor. Düzenli bakım ve onarımı yapılan paletlerin ölçüsü ve parçalarının uyumu kontrol ediliyor, yük taşıma kapasitesi test ediliyor. Palette ve üründe hasar riskini minimum seviyeye indiren CHEP, dökülme ve kirlenmenin oluşmasını engelliyor, ürünlerin yeniden paketlenme süreçlerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca CHEP paletleri gıda hijyeni ve benzeri alanlardaki spesifik gereksinimleri karşılamak için özel bir işlemden geçiriliyor ve uygun hale getiriliyor.

1.Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde konuşan CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce; "Dünya üzerinde herkesin beslenme ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar gıda olmasına rağmen, bugün yaklaşık 800 milyon insan yeterli yiyeceğe ulaşamıyor. Gıda sektöründeki tedarik zinciri operasyonları, sahada yaptığımız araştırmalar ve müşterilerimizden edindiğimiz geri bildirimlerle ürünlerin taşınma sürecinde ciddi bir kısmının israf olduğunu görülüyor, özellikle meyve ve sebzelerde ise israf oranı çıkabiliyor. Bu durumda şirketlerin doğru ekipman kullanımı gıda tedarik zincirinde büyük önem taşıyor. CHEP olarak Türkiye'nin her yerine ulaştırdığımız dayanıklı, kaliteli ve standart ekipmanlarımızla ürün hasarını azaltıyor, verimliliği artırıyoruz. Daha yaşanılabilir yarınlara ulaşmak için paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimiz sayesinde ürünlerin taşınma esnasında oluşabilecek hasarı azaltarak gıda israfının önemli ölçüde önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Enyüce; "Sürdürülebilir bir gelecek için, ürün ve hizmetlerin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. "Sıfır Atık" stratejisi dahilinde topluma kattığımız değeri artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnsanlığın en büyük toplumsal sorunu olan "açlığın" bilincinde bir şirket olarak gıda güvenliğini sağlamak, milyonların beslenmesine yardımcı olmak ve açlığı ortadan kaldırmak amacıyla Küresel Gıda Bankacılığı Ağı'nın stratejik ortakları arasında yer alıyoruz. Türkiye'de ise 2016 yılından beri TİDER'i destekliyor; Destek Market ve Destek IK projelerinde gönüllü olarak çalışıyor ve gıda sektöründeki iş ortaklarımızı ürünlerini Destek Market'e bağışlamaları için harekete geçiriyoruz" diye ekledi.