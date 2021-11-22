Chery'den yeni tasarım felsefesi - Son Dakika

Çinli otomotiv markası Chery, 19 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açan Auto Guangzhou 2021 fuarında, yeni modeli Omoda 5'in örtüsünü açtı.

Fuardan 3 gün önce, Omoda 5'in ilk tasarım ipuçlarını, 3 farklı çizimle veren Chery, yeni nesil ürün tasarım felsefesini "Art in Motion" (Hareketin Sanatı) kelimeleriyle betimliyor. Bu yeni tasarım anlayışında, akıcı çizgiler, Chery'nin ilk Crossover SUV sentezi modeli olan Omoda 5'e hayat veriyor. Tasarımcılar Art in Motion felsefesine Chery'nin yeni aracı üzerinde hayat verirken, aracın dinamik özellikleri ve aerodinamik çizgilerini, elmas yıldız tasarımlı ön ızgara ve coupe formlu katmanlı arka tasarımıyla harmanlamışlar.

Omoda 5, Çinli markanın yüksek teknoloji ve fütüristik tasarımı Cross SUV formatında ve Art in Motion felsefesi altında buluşturduğu ilk model. Omoda 5'in global ölçekte pazarlanacak bir ürün olması hedefleniyor, bu nedenle de dünyadaki farklı pazarların istek ve beğenilerine cevap vermek üzere geliştirilmiş. Modelin Asya, Güney Amerika, Avustralya, Afrika, Avrupa ve daha sonra da geriye kalan pazarlarda yer alması bekleniyor.

Chery 2022'de Türkiye'de!

Çin'in otomotiv sektöründeki önemli ihracat markalarından biri olan Chery, 2022 yılı sonunda Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Yeni nesil ürün portföyündeki 3 SUV modeliyle Türkiye pazarına çıkacak olan Chery, rekabetçi fiyatıyla pazara girecek.